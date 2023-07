COMME UN SYMBOLE – Alexandre Fandard La Manufacture CDCN Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux.

COMME UN SYMBOLE – Alexandre Fandard Mercredi 15 novembre, 19h30 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

DANSE – soirée I ♥ Soli

Alexandre Fandard

mer. 15 novembre – 19h30

22 min – à partir de 8 ans

Le « symbole » du titre, c’est le banlieusard, cette figure du « jeune de banlieue » au sujet de laquelle circulent tant de clichés, de fantasmes et de représentations : un symbole « fait à la fois d’or et de stigmates, malmené dans tous les sens, comme sacrifié ». Artiste chorégraphe et visuel autodidacte issu lui-même du fin fond de la Seine-et-Marne, Alexandre Fandard livre avec cette troisième pièce un hommage à la fois intime et tamis de ces danses urbaines par lesquelles il a débuté (hip-hop, Krupp), vocabulaire de ce bref et percutant solo, exprimant la menace ou la joie, la violence ou la transe.

chorégraphie & interprétation Alexandre Fandard / création sonore Alexandre Fandard & Rodrig De Sa / création lumière Chloé Seiller / ©Bénédicte Ramfjord

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

solo danse

©Bénédicte Ramfjord