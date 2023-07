g r oo v e – Soa Ratsifandrihana La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

g r oo v e – Soa Ratsifandrihana La Manufacture CDCN Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux. g r oo v e – Soa Ratsifandrihana Mercredi 15 novembre, 19h30 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf' 12€ – carte Manuf' réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€ DANSE – soirée I ♥ Soli g r oo v e Soa Ratsifandrihana mer. 15 novembre – 19h30

45min – à partir de 8 ans

Le groove, ce terme intraduisible désignant la qualité rythmique propre aux musiques qui incitent à bouger, Soa Ratsifandrihana dit l’avoir cherché dès l’enfance, au sein d’une famille. Groove de l’afindrafindrao, danse du XIXe siècle typiquement malgache, du popping ou du madison, la première danse qu’elle a apprise. Groove, aujourd’hui, des musiques de Sylvain Darrifourcq et Alban Murenzi, qui, dialoguant avec les lumières de Marie-Christine Soma, la portent durant tout ce solo. Déployant des qualités de mouvement superlatives – admirées notamment au sein de la compagnie Rosas -, elle parvient miraculeusement à communiquer cette précieuse « sensation enveloppante » qui, dit-elle, « ne s’éveille que lorsque je pars à la quête de mon groove ».

AUTOUR :

AUTOUR :

+ masterclass avec Soa Ratsifandrihana, mar. 14 novembre – 13h-15h30, en relation avec la pièce g r oo ve La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux

