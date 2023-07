GRACES Silvia Gribaudi La Manufacture CDCN Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

GRACES

Silvia Gribaudi Mardi 7 novembre, 20h00 La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€

DANSE

Silvia Gribaudi

mar. 7 novembre – 20h

60 min – à partir de 12 ans

Enfant terrible de la danse italienne, Silvia Gribaudi s’emploie depuis dix ans à déconstruire les stéréotypes de genre avec un humour – et une grâce – irrésistibles. En témoigne Graces, pièce inspirée par une oeuvre du sculpteur néoclassique Antonio Canova représentant les trois filles de Zeus : escortée d’un trio d’éphèbes aux formes parfaites et aux mouvements virtuoses, elle engage son propre corps rond, pulpeux, volontairement maladroit dans une suite de tableaux vivants où le ballet classique voisine avec la revue, la sculpture antique avec le cirque. Avec la complicité du public, elle retourne les canons de la beauté physique pour livrer une ode, débridée et joyeuse, à la liberté, à l’imperfection et à l’individualité.

+ BLABLA : à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/evenement/07-11-2023-20-00-graces »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/graces-silvia-gribaudi-mar-7-novembre-2023-a-la-manufacture-bordeaux/?portfolioCats=29 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Fabio Sau