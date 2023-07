Giselle… François Gremaud La Manufacture CDCN Bordeaux, 10 octobre 2023, Bordeaux.

Giselle…

François Gremaud

Petits bijoux d’intelligence et d’humour légèrement décalé, les spectacles des Suisses de la 2b company font partie de ces moments qui mettent en joie. Après le triomphe de Phèdre !, François Gremaud poursuit avec Giselle… son exploration des grandes figures féminines tragiques des arts de la scène classiques. Sur scène, accompagnée d’un quatuor de musiciennes, la danseuse Samantha van Wissem raconte le ballet éponyme, archétype du ballet romantique, son histoire et son contexte, et en interprète les morceaux de bravoure avec la même grâce éblouissante. Car tout comme Phèdre !, Giselle… est aussi, et peut-être avant tout, une déclaration d’amour aux interprètes, ces artistes que François Gremaud appelle « passeur·euse·s d’étonnement ».

dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropolle

en partenariat avec le centre culturel suisse « on tour » à Bordeaux (octobre 2023) et Pro Helvetia

AUTOUR : Weekend dance autour de la pièce

