Blast ! Ruth Childs / Scarlett’s La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Blast ! Ruth Childs / Scarlett’s La Manufacture CDCN Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux. Blast !

Ruth Childs / Scarlett’s 5 et 6 octobre La Manufacture CDCN plein tarif 18€ – tarif réduit 13€ – carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – tarif infidèle plein 14€- tarif infidèle réduit 11€ DANSE Blast ! Ruth Childs / Scarlett’s

jeu. 5 octobre 21h & ven. 6 octobre 20h

55 min. – à partir de 12 ans Évoquant le souffle d’une explosion, le titre de la nouvelle création de Ruth Childs donne le ton : avec Blast !, la chorégraphe anglo-américaine (nièce de Lucinda) nous propose une observation de la violence – celle qui nous entoure ou nous habite, nous tétanise ou nous déborde. Seule sur une scène circulaire comme une arène, elle incarne une succession de corps tordus par la souffrance ou l’agressivité, une suite de tableaux saisissants de réalisme, livrant une étude presque anatomique de l’expressivité humaine, avec ce qu’il faut d’humour pour mieux nous sidérer. Grimaçante, démoniaque, déformée jusqu’au grotesque, en dialogue avec une bande-son qui devient peu à peu un personnage de jeu, elle explore nos pulsions violentes pour mieux les exorciser. Ce qu’on appelle un spectacle coup de poing !

– – –

dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

en partenariat avec le centre culturel suisse « on tour » à Bordeaux (octobre 2023) et Pro Helvetia

– – –

AUTOUR : Masterclass avec Ruth Child, en relation avec Blast ! La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/seances/65 »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/blast-ruth-childs-jeu-5-ven-6-octobre-2023-a-la-manufacture-bordeaux/?portfolioCats=29 »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/masterclass-faire-pros-ruth-childs-mardi-3-octobre-2023-a-la-manufacture-bordeaux-cloned/?portfolioCats=18 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T21:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00 danse FAB ©Marie Magnin Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville La Manufacture CDCN Bordeaux

La Manufacture CDCN Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/