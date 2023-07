Apéro des voisin•e•s de La manuf’ – Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Apéro des voisin•e•s de La manuf' – Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, 20 septembre 2023, Bordeaux. Apéro des voisin•e•s de La manuf' – Bordeaux Mercredi 20 septembre, 19h00 La Manufacture CDCN Gratuit sur réservation APÉRO DES VOISIN·E·S DE LA MANUFACTURE La Manufacture CDCN mer. 20 septembre – 19h00

Ouvert à tous·tes

Gratuit sur réservation Chère voisine, cher voisin de La Manufacture à Bordeaux

Nous sommes heureux·se·s de vous inviter à la 4ème édition de l’Apéro des voisin·e·s !

Nous vous attendons avec impatience

le mercredi 20 septembre de 19h à 21h

226 bd Albert 1er – Bordeaux Au programme :

visite de la salle de spectacle, projection d’un court métrage de notre nouvelle Artiste associée Anne Nguyen, tombola avec des places de spectacles et plein d’autres lots à gagner, le tout autour d’un verre.

À très vite,

À très vite,

L'équipe de La Manufacture CDCN La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-20T19:00:00+02:00 – 2023-09-20T21:00:00+02:00

