Présentation de saison 2023/2024 La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Présentation de saison 2023/2024 La Manufacture CDCN Bordeaux, 12 septembre 2023, Bordeaux. Présentation de saison 2023/2024 Mardi 12 septembre, 18h00 La Manufacture CDCN gratuit sur réservation PRÉSENTATION DE SAISON 2023-24 • Bordeaux La Manufacture CDCN mar. 12 septembre – 18h00 / Ouvert à tous·tes

Cher public, chèr·e·s partenaires

Nous vous proposons un aperçu de la saison 2023-24 en présence de l’équipe de La Manufacture, autour d’un verre.

Nous sommes impatient·e·s de vous retrouver,

L'équipe de la Manufacture La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-12T18:00:00+02:00 – 2023-09-12T20:00:00+02:00

