Records 24 et 25 mai 2023 La Manufacture CDCN

tarif plein 25€ – tarif réduit 15€ – tarif carte Manuf’ 20€ – tarif Carte Manuf’ réduit 12€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Et voilà six corps de femmes qui apparaissent, indomptables, seins nus. Elles portent des jeans et des baskets. Elles incarnent une révélation. handicap moteur mi

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

[DANSE]

Mathilde Monnier

jeu. 24 & ven. 25 mai – 20h

60 min – tout public

Le cadre est celui ci : un sol blanc et un mur au fond à peine moucheté de nuages projetés. Et voilà six corps de femmes qui apparaissent, indomptables, seins nus. Elles portent des jeans et des baskets. Elles incarnent une révélation. Records est né des confinements et d’une voix, celle de la soprano Barbara Hannigan. C’est son interprétation du Grand Macabre de Ligeti qui a inspiré Mathilde Monnier. Dans Records, la perception de l’espace est essentielle. Chaque danseuse assume ses gestes, qui peuvent être comme des coups. Elles sont ensemble en étant chacune unique. Records est une pièce lumineuse, militante, une ode aux héroïnes de toutes les époques. Ces six révolutionnaires réinventent les rapports humains pour pouvoir renouer un contact plus proche.

en coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux

+ Masterclass avec I Fang Ling ( interprète de la pièce Records et également chorégraphe) lun. 2 mai 13h-15h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T20:00:00+02:00

2023-05-25T21:00:00+02:00

© Marc Coudrais