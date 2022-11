Se faire un présent La Manufacture CDCN, 12 mai 2023, Bordeaux.

Se faire un présent Vendredi 12 mai 2023, 18h00, 20h00 La Manufacture CDCN

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif carte Manuf’ 12€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Regarder le monde autrement, prendre de la hauteur, s’élever. Voici ce que fait la compagnie La Cavale ! handicap moteur mi

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/se-faire-un-present-la-cavale-ven-12-mai-2023/?portfolioCats=26 »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#soiree-a-deguster »}]

[DANSE – CRÉATION]

La Cavale / Julie Coutant – Éric Fessenmeyer

– – –

ven. 12 mai – 18h & 20h

env. 50 min – à partir de 12 ans

– – –

Regarder le monde autrement, prendre de la hauteur, s’élever. Voici ce que fait la compagnie La Cavale. Pour sa nouvelle création, elle poursuit son travail d’exploration du lien qui unit spectateurs et artistes et se demande comment, dans notre société marchande, il peut se renforcer, se sublimer davantage, pour qu’une élévation collective soit, peut-être, possible. Se faire un présent plonge danseur, danseuse, musicien et tout le public réuni sur la scène, dans un système de dons et de contre-dons. La danse fait des spirales généreuses et dynamiques qui happent les spectateur·ice·s dans un élan, pour renouer des liens, les retisser. La musique live et l’altérité des gestes nous immergent dans le mouvement, comme dans une communion païenne.

– – –

en coréalisation avec l’OARA, office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

coproduction La Manufacture CDCN

– – –

+ Soirée à déguster à 19h avant la représentation (+ d’info >>)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-12T20:50:00+02:00

©Eric Fessenmeyer