LE PETIT STUDIO La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

LE PETIT STUDIO La Manufacture CDCN, 10 mai 2023, Bordeaux. LE PETIT STUDIO Mercredi 10 mai, 14h00 La Manufacture CDCN GRATUIT [MÉDIATION DANSE] Le Petit Studio – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

mer. 10 mai 14h-16h30

pour les enfants de 6-11 ans et leurs parents – gratuit

La Manufacture CDCN (226 bd Albert 1er, 33800 Bordeaux)

dans le cadre du défi 10 jours sans écrans, La Manufacture propose un rendez-vous du petit studio lors d’un après-midi ludique.

C’est quoi le petit studio ?

Loin du cours de danse, ce rendez-vous permet d’approcher un art dans sa globalité et dans sa spécificité.

Chaque rencontre est une occasion d’explorer une des facettes de cet art du mouvement par le biais de diverses activités qui chercheront à animer le regard, la curiosité, l’esprit critique, l’expression, la sensibilité, l’imagination, la créativité, l’invention, la mémoire et le corps.

C’est sûr, ce sera à chaque fois quelque chose en lien avec la danse mais le type d’activité sera dévoilé le jour J heure H ; alors, il faut s’attendre à peut-être jouer ou danser, ou voir, ou écouter, ou lire ou fabriquer, ou fouiller, ou parler mais encore… ses invitations sont à partager en famille ou pas !

+ d’infos sur www.lamanufacture-cdcn.org La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 10 72 40 »}] [{« link »: « http://www.lamanufacture-cdcn.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:30:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:30:00+02:00 studio danse ©DR

