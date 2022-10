ABERRATION La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

ABERRATION La Manufacture CDCN, 3 mai 2023, Bordeaux. ABERRATION 3 et 4 mai 2023 La Manufacture CDCN

tarif plein 25€ – tarif réduit 15€

Aberration est un solo tout blanc sur des idées noires où Emmanuel Erggrmont en profite pour danser son amour pour les structures architécturales. Graphique et hypnotique.

mer. 3 & jeu. 4 mai – 20h

50 min – tout public

Nous voici face à un parcours de vie qui commence par une vision fascinante : un personnage encapuché et chargé d’un sac à dos s’envole avant de pouvoir avancer ! Emmanuel Eggermont, magnifique danseur tout de blanc vêtu, nous apparaît en filigrane derrière des stores. Son corps est traversé par de nombreux accidents. Ils peuvent être des blessures, des visions fanatiques. Ils sont personnels et universels. Pour raconter, il part du bout des doigts, entraîne ses épaules dans des ouvertures profondes. Le reste suit, les hanches creusent les côtes. Cela crée des vagues étranges qui peuvent se parer de pointes. Aberration est un solo tout blanc sur des idées noires où Emmanuel Erggrmont en profite pour danser son amour pour les structures architécturales. Graphique et hypnotique.

