Le grand sommeil Mardi 4 avril 2023, 20h00 La Manufacture CDCN

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif carte Manuf’ 12€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Le grand sommeil, c'est celui où se déploient les rêves effrayants et fantasques de Jeanne, le personnage au cœur de la pièce de Marion Siéfert. La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux

mar. 4 avril – 20h

60 min – à partir de 15 ans

– – –

Le grand sommeil, c’est celui où se déploient les rêves effrayants et fantasques de Jeanne, le personnage au cœur de la pièce de Marion Siéfert. Jeanne, 11 ans, a collaboré aux répétitions avant d’en être écartée pour des raisons liées à la législation du travail des enfants. Le spectacle s’est alors recomposé pour faire de cette absence le centre névralgique de la pièce. D’un duo entre enfant et adulte, on est passé à un solo vertigineux, tout entier porté par la performeuse Helena de Laurens. Par sa présence explosive, celle-ci donne corps à un personnage monstrueux et hybride : ni enfant ni adulte, Jeanne-Helena est cette « enfant grande » qui se joue des âges, de la bienséance et des idées reçues sur ce que doivent être les petites filles.

