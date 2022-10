CONSTRUIRE UN FEU La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Un jour, quelque part, quelqu'un a fait un geste, un geste inédit, qui n'était pas utilitaire et qui ne pouvait être exprimé autrement… Peut-être que ce geste était la première danse…?

Dans sa nouvelle création, La Tierce entreprend un récit : un jour, quelque part, quelqu’un a fait un geste, un geste inédit, qui n’était pas utilitaire, fait pour exprimer quelque chose qui ne pouvait être exprimé autrement. Peut-être que ce geste était la première danse…? Les cinq interprètes reviennent à la naissance de ce geste, et invitent à prêter attention à ce qui était déjà existant et que nous n’avions pas remarqué. Sobre et minimaliste, cette recherche aux allures de fouille archéologique est éclairée par la lueur de quelques allumettes et accompagnée du souffle des ocarinas joués par les danseur·euses. Elle invite à construire un feu : se rapprocher, veiller et tenter de discerner l’insaisissable présence d’une danse intemporelle, que l’on ne saurait décrire.

en coréalisation avec l’OARA, office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du département de la Gironde

+ Bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

+ Masterclass avec Sonia Garcia lun. 6 mars 10h-12h30

