POP CORN – PROTOCOLE La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

POP CORN – PROTOCOLE La Manufacture CDCN, 3 mars 2023, Bordeaux. POP CORN – PROTOCOLE Vendredi 3 mars 2023, 20h00 La Manufacture CDCN

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif carte Manuf’ 12€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Les têtes gonflées comme des grains de pop-corn au bord de l’apoplexie, le quatuor s’attaquent à la mondialisation et à la surconsommation à coup d’épées. handicap moteur mi La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#soiree-a-deguster »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#weekend-dance »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/professionnels/#masterclass »}] [danse – création] Pop corn – protocole Association Vot tak tak / Annabelle Chambon & Cédric Charron – Jean-Emmanuel Belot & Mari Lanera – – –

ven. 3 mars – 20h

env. 50min – tout public

– – –

Les têtes gonflées comme des grains de pop-corn au bord de l’apoplexie, Annabelle Chambon, Mari Lanera, Cédric Charron et Jean-Emmanuel Belot s’attaquent à la mondialisation et à la surconsommation à coup d’épées. Une nouvelle fois, ces artistes habitué·e·s à travailler avec des images fortes au plateau ne cherchent pas à nous séduire. Pop Corn Protocole dénonce le corps dans ses formatages. Pour ce faire, les danseur·euse·s paré·e·s de masques étranges cultivent les figures du menuet, de l’escrime et du bionique. Dans cette pièce, une chose est sûre, la nature reprendra ses droits, et ce sera de haute lutte ! L’harmonie reviendra après avoir gagné la guerre. Finalement, la violence n’aura pas été vaine. Une pièce faite de chair et de son qui changera votre perception du maïs !

– – –

en coréalisation avec l’OARA, office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

– – –

+ Soirée à déguster à 19h avant la représentation (+ d’info >>) + Weekend dance un·e des artistes sam. 4 & dim. 5 mars + Masterclass avec Cédric Charron lun. 27 février 13h-15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:00:00+01:00

2023-03-03T21:00:00+01:00 ©Pierre Planchenault

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Ville Bordeaux Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux Departement Gironde

La Manufacture CDCN Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

POP CORN – PROTOCOLE La Manufacture CDCN 2023-03-03 was last modified: by POP CORN – PROTOCOLE La Manufacture CDCN La Manufacture CDCN 3 mars 2023 bordeaux La Manufacture - CDCN Bordeaux

Bordeaux Gironde