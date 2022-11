AEREA La Manufacture CDCN, 18 janvier 2023, Bordeaux.

Ce duo en noir et blanc est élégant et hypnotique. Son mouvement est mécanique et millimétré. Il vous amène à vous poser une question : pouvons-nous réduire notre identité à un morceau de tissu ? handicap moteur mi

[danse]

Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi

mer. 18 janvier – 20h

30min – à partir de 10 ans

Hissez les drapeaux ! Bougez maintenant ! En rythme s’il vous plaît ! Bien ensemble, sinon le défilé militaire ne sera pas harmonieux ! Mais, attendez…, et si ces drapeaux gris-sombres que Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi manipulent pendant toute la pièce avaient d’autres significations ? Ce duo qui se connaît bien, cela fait plus de dix ans qu’ils dansent ensemble, tire jusqu’au bout du fil la métaphore du drapeau. Symbole territorial, symbole de fierté, symbole de lutte, le drapeau, vous le verrez, vous colle à la peau. Ce duo en noir et blanc est élégant et hypnotique. Son mouvement est mécanique et millimétré. Il vous amène à vous poser une question : pouvons-nous réduire notre identité à un morceau de tissu ?

Soirée danse festival Trente Trente ! Parcours danse : AEREA + Frau Trauffea – cie Samuel Mathieu

dans le cadre du festival Trente Trente, Les Rencontres de la forme courte



© Gianluca Di Loia