SOMNOLE – Boris Charmatz [terrain] La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

SOMNOLE – Boris Charmatz [terrain] La Manufacture CDCN, 15 décembre 2022, Bordeaux. SOMNOLE – Boris Charmatz [terrain] Jeudi 15 décembre, 20h00 La Manufacture CDCN

tarif plein 25€ – tarif réduit 15€ – tarif carte Manuf’ 20€ – tarif Carte Manuf’ réduit 12€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

La particularité et la folie de Somnole, est que tout du long, Boris Charmatz est sa propre bande son, la pièce devient un autoportrait dansé et sifflé. handicap moteur mi La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/somnole-boris-charmatz-jeu-15-decembre-2022/?portfolioCats=26 »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#soiree-a-deguster »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/amateurs/#bord-de-scene »}] [danse] Somnole – Boris Charmatz [terrain] – – –

jeu. 15 décembre – 20h

60 min – à partir de 10 ans

– – –

Somnole ne va pas vous endormir ! Au contraire, il s’agit de regarder bien éveillé le seul solo de la carrière de Boris Charmatz, désormais directeur du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Dans ce spectacle, pourtant très écrit, tout semble improvisé. Le danseur et chorégraphe, sublimé par la lumière d’Yves Godin, se déploie, vrille vers l’arrière, souvent au bord de la chute. La particularité et la folie de Somnole, est que tout du long, Boris Charmatz est sa propre bande son, la pièce devient un autoportrait dansé et sifflé. Somnole est une prouesse technique, un solo habité, contrôlé, où l’artiste occupe brillamment l’espace et où tout est léger, comme un souffle !

– – –

• Soirée à déguster à 19h avant la représentation (+ d’info >>)

• Bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T20:00:00+01:00

2022-12-15T21:00:00+01:00 ©Marc Domage

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Ville Bordeaux Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux Departement Gironde

La Manufacture CDCN Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

SOMNOLE – Boris Charmatz [terrain] La Manufacture CDCN 2022-12-15 was last modified: by SOMNOLE – Boris Charmatz [terrain] La Manufacture CDCN La Manufacture CDCN 15 décembre 2022 bordeaux La Manufacture - CDCN Bordeaux

Bordeaux Gironde