La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

[pluridisciplinaire] 8 ensemble Pascal Rambert

mar. 6 décembre – 20h

80 min – à partir de 10 ans

– – –

Quoi de mieux pour rendre visible les invisibles que de les plonger sous le feu de nombreux projecteurs ? C’est exactement ce que fait Pascal Rambert en réunissant les huit lauréats du Prix Talent ADAMI théâtre 2021, un tremplin qui permet à de jeunes artistes de se produire lors de prestigieuses tournées. Souad Arsane, Sekhou Drame, Felipe Fonseca Nobre, Yuming Hey, Liora Jaccottet, Jisca Kalvanda, Mouradi M’Chinda et Marie Rochand sont les corps mis en mots et en mouvement de ce groupe de 8 qui ne fait qu’un. Ces artistes encore en devenir racontent, sous la houlette de ce metteur en scène amoureux des mots, dans une épure toute blanche et une lumière tonitruante, leurs parcours déjà riches d’expériences de vies toutes différentes les unes des autres. Pour cela, tous et toutes répondent à cette question : « comment te vois-tu en 2051 ? ». Et vous, vous vous voyez comment ?

– – –

+ Bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

