CONCHA, histoires d’écoutes – Mano Azul / Hortense Belhôte & Marcela Santander Corvalán La Manufacture CDCN, 29 novembre 2022, Bordeaux.

Trois regards s’engagent dans une conférence performée autour de l’écoute, via un objet totem : la conque, coquillage réceptacle des histoires de l’humanité.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

[conférence performée – danse]

Mano Azul / Marcela Santander Corvalán & Hortense Belhôte

mar. 29 novembre – 20h

60 min – tout public

Concha réunit un beau trio d’artistes engagé·e·s: la danseuse et chorégraphe Marcela Santander Corvalàn, la comédienne et professeure d’histoire de l’art Hortense Belhôte et le musicien et performer Gerald Kurdian. Ces trois regards s’engagent dans une conférence performée autour de l’écoute, via un objet totem : la conque, ce coquillage réceptacle des histoires de l’humanité et porteur d’une multitude de symboles. Cet objet, que l’on retrouve un peu partout dans l’histoire de l’art, déborde de son cadre marin, Marcela Santander Corvalàn en a pris conscience en 2018 en visitant une exposition d’artistes femmes sud-américaines. La conque devient ici allégorie et talisman d’un monde nouveau, volontiers écologiste, futuriste et féministe.

Marcela Santander Corvalán est artiste associée à La Manufacture CDCN sur la période 2020-2023



©Fernanda Taffner