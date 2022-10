JEANNE & GILLES (demain encore l’apocalypse) – Cie des Figures La Manufacture CDCN, 18 novembre 2022, Bordeaux.

JEANNE & GILLES (demain encore l'apocalypse) – Cie des Figures
Vendredi 18 novembre, 20h00
La Manufacture CDCN

Un monstre rôde. Une bataille se prépare. Sur scène, corps et décors débordent. L'Apocalypse gronde…

La Compagnie des Figures

ven. 18 novembre – 20h

90 min – à partir de 14 ans

En voici des jolis prénoms, classiques même ! Tellement classiques qu’ils nous ramènent au Moyen-Âge ! Jeanne pour Jeanne d’Arc et Gilles pour Gilles de Rais, compagnon d’armes de la célèbre pucelle d’Orléans, pendu et brûlé pour avoir violé et tué des centaines d’enfants ! Sarah Clauzet, Florence Louné et Matthieu Luro sont passionné·e·s par la résonance de l’histoire dans le temps présent et s’inspirent de ce récit pour traduire la violence d’aujourd’hui. Cette pièce de théâtre ne se déroule pas au Moyen-Âge mais au XXIe siècle, dans les studios de France Bleu Normandie.. Un monstre rôde. Une bataille se prépare. Sur scène, corps et décors débordent. L’Apocalypse gronde.

