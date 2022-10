PEOPLE UNITED – WLDN / Joanne Leighton La Manufacture CDCN, 9 novembre 2022, Bordeaux.

PEOPLE UNITED – WLDN / Joanne Leighton Mercredi 9 novembre, 20h00 La Manufacture CDCN

Marcher est un mouvement, cela est évident. Mais c'est bien plus que cela encore, c'est un acte qui, dans une manifestation, est politique.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

[danse]

WLDN / Joanne Leighton

mer. 9 novembre – 20h

75 min – à partir de 10 ans

Marcher est un mouvement, cela est évident. Mais c’est bien plus que cela encore, c’est un acte qui, dans une manifestation, est politique. C’est ce constat qui caractérise le travail de la plus française des chorégraphes australiennes. People United clôt une trilogie révolutionnaire. Après 9000 Pas et Songlines, la pièce fait de la protestation un acte universel et chorégraphique. Et comme la manifestation est un acte collectif, ils·elles sont neuf sur scène, tou·te·s différent·e·s, sans unité ni de genre, ni de taille. Joanne Leighton met en scène un peuple dans sa diversité, en colère. Elle offre des arrêts sur image : poing levé, sitting, cri, coup…, mais aussi la joie du vivre ensemble dans des rondes qui entraînent et donnent envie de battre le pavé !

+ Bord de scène avec Joanne Leighton à l’issue de la représentation

RDV à La Manufacture CDCN, Bordeaux !



©Patrick Berger