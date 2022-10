HARK ! – Luísa Saraiva & Senem Gökçe Oğultekin La Manufacture CDCN, 21 octobre 2022, Bordeaux.

HARK ! – Luísa Saraiva & Senem Gökçe Oğultekin Vendredi 21 octobre, 20h00 La Manufacture CDCN

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif carte Manuf’ 12€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Prenez place, bien au centre, et regardez. Ou plutôt écoutez. Luísa Saraiva et Senem Gökçe Oğultekin explorent la façon dont la musique baroque interfère avec leurs corps devenus chantants.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/hark-21-octobre-2022/?portfolioCats=26 »}]

[danse – musique]

Luísa Saraiva & Senem Gökçe Oğultekin

– – –

ven. 21 octobre – 20h

90 min – à partir de 6 ans

– – –

Prenez place, bien au centre, et regardez. Ou plutôt écoutez. Luísa Saraiva et Senem Gökçe Oğultekin explorent la façon dont la musique baroque interfère avec leurs corps devenus chantants. La musique devient matérielle, un espace palpable que le public est invité à traverser au sens premier du terme. Ici les danseur·euse·s chantent et les musiciens, Peter Rubel et Nathan Bontrager, dansent. Et même parfois, les danseur·euse·s chantent la tête en bas ! Hark ! vient laisser des traces et des empreintes dans nos oreilles et nos yeux. Les mélodies admirables d’Henry Purcell se reçoivent encore mieux dans ces conditions d’écoute totales.

– – –

dans le cadre de la saison croisée France Portugal 2022 organisée par l’Institut français

dans le cadre de la programmation DDPB – Danse Dança Bordeaux Porto



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:00:00+02:00

2022-10-21T21:30:00+02:00

Photos ©Öncü Gultekin