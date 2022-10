SIRI – Marco da Silva Ferreira + Jorge Jácome La Manufacture CDCN, 17 octobre 2022, Bordeaux.

Dis, SIRI, c'est quoi un mouvement ? Ne faisant pas 100% confiance à la réponse que pourrait donner la machine, Marco da Silva Ferreira et le Jorge Jácome tentent de résoudre le problème…

Marco da Silva Ferreira + Jorge Jácome

lun. 17 octobre – 20h

90 min

Dis, SIRI, c’est quoi un mouvement ? Ne faisant pas 100% confiance à la réponse que pourrait donner la machine, le chorégraphe et danseur Marco da Silva Ferreira et le réalisateur Jorge Jácome tentent de résoudre le problème en provoquant des duos. En fait, un dialogue entre ce qui existe et ce qui pourrait exister, comme par exemple le matériel et l’immatériel, et surtout : l’humain et le technologique ! La danse et le cinéma se croisent dans cette dystopie dansée, filmée et robotisée… Cet univers ultraviolet prend des allures très étranges où les danseur·euse·s ne sont pas tous des êtres vivants, et où les êtres vivants ressemblent plutôt à des androïdes ! Alors, êtes-vous prêt·e·s à mener une enquête chorégraphique sur une anthropologie du futur ?

dans le cadre de la saison croisée France Portugal 2022 organisée par l’Institut Français

dans le cadre de la programmation DDPB – Danse Dança Bordeaux Porto



Photos ©José Caldeira