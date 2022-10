SIMPLE – RUDA / Ayelen Parolin La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

SIMPLE – RUDA / Ayelen Parolin
Jeudi 13 octobre, 20h00
La Manufacture CDCN

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€

"Trois arlequins des temps modernes qui gesticulent de façon grotesque". Simple est un fou rire qui se moque avec bienveillance des codes de la danse contemporaine.

jeu. 13 octobre – 20h

50 min – tout public

– – –

On pourrait résumer Simple en disant : “Trois arlequins des temps modernes qui gesticulent de façon grotesque”. Il se trouve que Baptiste Cazaux, Piet Defrancq et Daan Jaartsveld s’avèrent être aussi bons danseurs que clowns ! Ce pas de trois ose tout, y compris reprendre Besame Mucho d’une façon très communicative ou réinterpréter le Lac des Cygnes, dans une version légèrement moins gracieuse ! Cette création d’Ayelen Parolin nécessite une belle dose de talent pour avoir l’air aussi légère. On rit beaucoup devant ces gestes sortis de leurs contextes. La lumière de plus en plus colorée nous embarque dans cette commedia dell’arte 2.0. Simple est un fou rire qui se moque avec bienveillance des codes de la danse contemporaine.

– – –

en coréalisation avec le FAB, Festival international des Arts de Bordeaux Métropole 2022

