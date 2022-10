Bocas de oro – Marcela Santander Corvalán La Manufacture CDCN, 6 octobre 2022, Bordeaux.

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif carte Manuf’ 12€ – tarif Carte Manuf’ réduit 8€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

La danseuse et chorégraphe Marcela Santander Corvalán est partie à la recherche du son d’une pierre précise, rattaché à un mythe : un secret qui permettrait de sauver l’humanité en danger…

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bocas de oro

Marcela Santander Corvalán

Dans le cadre du FAB : Festival International des Arts de Bordeaux

jeu. 6 et ven. 7 octobre – 21h

env. 60 min – à partir de 15 ans

N’avez vous jamais écouté les pierres ? Comme les coquillages, elles ont leur propre son. La danseuse et chorégraphe Marcela Santander Corvalán est partie à la recherche du son d’une pierre précise, rattaché à un mythe : entre les pierres de la porte soleil du site pré-inca de Kalasasaya en Bolivie il y aurait un secret qui permettrait de sauver l’humanité en danger lors de la fin du monde. Accompagnée de Bettina Blanc Penther, Erwan Ha Kyoon Larcher et Luara Learth Moreira, elle cherche à révéler ce secret dans une danse qui mixe les corps et les voix. Une danse organique qui, tel un chaman, transforme celles et ceux qui l’interprètent. Ils et elles seront une seule entité, solide comme le cuir et brillante comme l’or, prête à en découdre pour sauver la planète de sa perte.

AUTOUR :

+ Soirée à déguster le jeu. 6 octobre 19h avant la représentation

+ Bord de scène avec Marcela Santander Corvalán et l’équipe artistique à l’issue des deux représentations

+ Masterclass avec Marcela Santander Corvalán mer. 21 sept 10h-12h30



© Bettina Blanc Penther