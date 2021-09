La manufacture au jardin Hélène Cadou Jardin Hélène Cadou, 22 septembre 2021, Orléans.

du mercredi 22 septembre au dimanche 26 septembre à Jardin Hélène Cadou

**La Game Jam ligérienne – Association Do it your game** Une sélection de jeux de société, spécialement conçus par des auteurs pour faire découvrir l’univers ligérien. **Initiation au jeu de rôle « Piraterie fluviale orléanaise »** Plongez dans l’univers de la « piraterie fluviale » et partez à l’aventure sur la Loire, en plein XVIIIème siècle. Pendant 40 minutes, vous allez jouer des personnages de cette époque et vivre une aventure dont vous serez les héros. Lors de ce conte interactif, joué en agora, vos choix influeront sur le déroulement des événements. Venez découvrir le formidable potentiel des jeux de rôle pour plonger dans une époque et stimuler l’imaginaire de vos élèves. **Oh mon bateau ! – Make yourself** Master class sur la construction de deux embarcations typiques de la Loire. La toue cabanée et le futreau. **La Loire en briques – Make yourself** Lorsque la Loire se découvre en briques LEGO ©… Reconstitution des quais orléanais et des nombreux chalands qui naviguent sur la Loire . Le samedi 25 septembre à 15h et 18h 2 Masterclass animés par Paulina Aubey, artiste Orléanaise, jury de l’émission LEGO MASTERS. **La Loire en Kapla © – Make yourself** 40 à 50 000 planchettes Kapla © pour construire les paysages des quais avec ses nombreux chalands. Bateaux, édifices, structures et architectures diverses, tout un univers à construire ensemble. **La Fée du Pain** – Spectacle histoire musicale et devinette Du mercredi au vendredi à 10h30 et à 14h30 Samedi et dimanche à 10h30 et à 16h

Dans le cadre du festival de Loire

Jardin Hélène Cadou Jardin hélène Cadou, Boulevard de la motte sanguin, 45000 orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00