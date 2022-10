RENCONTRE / Charles Robinson, écrire l’urbain La Manufacture, 23 octobre 2022, Aix-en-Provence.

RENCONTRE / Charles Robinson, écrire l’urbain Dimanche 23 octobre, 17h00 La Manufacture

Journées nationales de l’architecture

La Manufacture 10 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

RENCONTRE

EN PRÉSENCE DE CHARLES ROBINSON, ÉCRIVAIN

PROPOSÉE AVEC LES ÉCRITURES CROISÉES – AVEC LA PARTICIPATION DE ANNIE TERRIER

Charles Robinson, écrire l’urbain

Charles Robinson est romancier. Passionné par les hommes, les femmes, les territoires, souvent bouleversé par l’étrange façon que nous avons d’abîmer nos existences, il explore nos histoires, nos identités et nos sociétés.

Son premier roman visite à la sauce piquante le management des entreprises, avec une équipe dirigeante innovante et un projet inattendu de relance économique.

À partir de 2011, Dans les Cités, puis Fabrication de la guerre civile, les deux volets d’un même cycle romanesque, racontent la vie au quotidien dans une Cité promise à la démolition. Une jolie mouflette prénommée Darling, un futur papa obnubilé par le premier combat qu’il doit livrer en Thaïlande, une urbaniste submergée par la réhabilitation de la Cité, un grand rêveur dont la compagne disparaît sans laisser de traces, sont quelques-uns des 150 habitants que suivent les romans durant près d’une année et demie, au milieu des dossiers de relogement et des premiers engins de chantier venus perforer les bâtiments. L’ensemble établit un grand portrait, divers, cruel, amoureux, baroque et enflammé de notre société : « Ce que nous sommes au monde : petites choses et précieux ».

Charles Robinson travaille dans quatre directions qui s’entrelacent : l’écriture, la création sonore, la littérature live, la création numérique. C’est sur cette voie qu’il développe des performances en solo ou avec des musiciens, danseurs, comédiens, et vidéastes. Sortir le texte du livre pour le faire battre dans de nouvelles pratiques. 351 (catalogue des morts de la rue) ; Disneyland après la Bombe (grand opéra des Cités) ; Be Benshi (ciné-texte à partir de King Kong) ; Dans les Cités : râga nocturne (10 heures de lecture nocturne pour église et peuple) sont quelques-unes de ses propositions pour la scène.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T17:00:00+02:00

2022-10-23T18:30:00+02:00

S. Zaubitzer