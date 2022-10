TABLE RONDE-PROJECTION / Splendeurs et misères des délaissé(e)s, politique de Pedro Costa La Manufacture, 22 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Journées nationales de l’architecture

La Manufacture 10 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

TABLE RONDE-PROJECTION

PROPOSÉE ET PRÉSENTÉE PAR JEAN-MICHEL FRODON, JOURNALISTE, CRITIQUE DE CINÉMA ET PROFESSEUR ASSOCIÉ À SCIENCES-PO

EN PRÉSENCE DE PEDRO COSTA

AVEC LA PARTICIPATION DE CHRISTOPHE HUTIN, ARCHITECTE

Splendeurs et misères des délaissé(e)s, politique de Pedro Costa

Figure majeure du cinéma contemporain depuis plus de 30 ans, Pedro Costa a consacré une part essentielle de son œuvre aux quartiers les plus pauvres de Lisbonne, de Ossos en 1997 jusqu’à Vitalina Varela et Ventura, récemment sortis en France. Dans la chambre de Vanda et En avant, jeunesse !, présentés dans le cadre de ce programme, sont deux moments-clés de cette méditation attentive dédiée à celles et ceux, immigré(e)s, déclassé(e)s, exilé(e)s, marginalisé(e)s, qui y vivent et y meurent, aux enjeux de voisinage, de mémoire, de mutations urbaines comme violence faite aux humains.

Animée par le critique et enseignant Jean-Michel Frodon, la rencontre avec Pedro Costa autour des ressources du cinéma au regard de ces enjeux est enrichie d’un échange avec l’architecte Christophe Hutin, commissaire de l’exposition présentée en 2021 par le Pavillon français lors de la Biennale d’architecture de Venise, Les Communautés à l’œuvre. Christophe Hutin porte depuis plus de vingt ans un regard critique sur la fabrication de la ville et ses logiques d’exclusion.



