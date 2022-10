TABLE RONDE-PROJECTION / FILMS EN CHANTIER – Il fera beau tous les jours de Dorine Brun et Julien Meunier La Manufacture Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

TABLE RONDE-PROJECTION / FILMS EN CHANTIER – Il fera beau tous les jours de Dorine Brun et Julien Meunier La Manufacture, 22 octobre 2022, Aix-en-Provence. TABLE RONDE-PROJECTION / FILMS EN CHANTIER – Il fera beau tous les jours de Dorine Brun et Julien Meunier Samedi 22 octobre, 14h30 La Manufacture Journées nationales de l’architecture La Manufacture 10 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur TABLE RONDE-PROJECTION / FILMS EN CHANTIER EN PRÉSENCE DE DORINE BRUN ET JULIEN MEUNIER Il fera beau tous les jours de Dorine Brun et Julien Meunier « Au début des années 1970, les villes nouvelles poussent au milieu des champs de patates. Finies les barres et les tours, place à la cité idéale. C’est l’heure des utopies, des innovations sociales, des architectures futuristes, des circulations séparées et de l’école ouverte. Il fait désormais bon vivre en banlieue parisienne. Dominique Planquette a 30 ans lorsqu’il est embauché comme urbaniste de la ville nouvelle d’Evry. Convaincu qu’un monde nouveau va se construire au milieu de cette campagne, il filme les travaux titanesques de la future ville nouvelle. D’années en années, il documente les tranchées, les saignées, les dalles de béton, les constructions, les passerelles et les circulations, et la ville pousse en même temps que ses enfants y grandissent. Conduit par le regard et les images super8 de Dominique Planquette et les archives télévisuelles de l’époque, notre film opère un retour sur les utopies qui ont présidé à la pensée et la construction de ces fameuses villes nouvelles.

