La salle de cinéma aujourd’hui et demain – quelle place dans la ville ? – partie 2 Jeudi 20 octobre, 14h00 La Manufacture

La Manufacture 10 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

FARID AZIB, ARCHITECTE

HENRI DENICOURT, DIRECTEUR LA CASCADE / MARTIGUES

ÉRIC LAVOCAT, ÉCONOMISTE / CABINET HEXACOM

MARION SERRE, ARCHITECTE

CHRISTIAN LANDAIS, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL / AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA EN RÉGIONS (ADRC)

En 2020 et 2021, soumises aux péripéties successives de la crise sanitaire, les salles de cinéma ont traversé une expérience totalement inédite dans leur histoire. Bouleversant leur écosystème, elle a suscité inquiétudes et débats. Pour autant, des mutations étaient déjà à l’oeuvre. Au lendemain de ces deux années « historiques », la situation et l’avenir de la salle de cinéma continuent d’interroger. Pour s’efforcer de mieux comprendre collectivement ce qui se joue aujourd’hui, cette table-ronde est l’occasion d’interroger, dans toutes ses dimensions, la place de la salle dans la ville.

Qu’est-ce que l’histoire de son architecture raconte et que permet-elle de comprendre de la réalité d’aujourd’hui ? Du point de vue de l’aménagement urbain, entre centre-ville et périphérie, à quel(s) endroit(s) élus, aménageurs et exploitants attendent-ils la salle de cinéma et pour y jouer quel rôle ? Enfin, et surtout, de quelle manière les pratiques et les attentes du public évoluent-elles et de quelle manière les exploitants envisagent-ils l’avenir de la salle de cinéma et sa place dans la ville ?

Cette seconde partie de la table-ronde s’intéresse à différentes expériences qui, des publics à l’architecture, imaginent aujourd’hui la salle de demain.



