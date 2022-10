la salle de cinéma aujourd’hui et demain – quelle place dans la ville ? – partie 1 La Manufacture, 20 octobre 2022, Aix-en-Provence.

la salle de cinéma aujourd’hui et demain – quelle place dans la ville ? – partie 1 Jeudi 20 octobre, 10h30 La Manufacture

Journées nationales de l’architecture

La Manufacture 10 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

TABLE RONDE

AVEC LA PARTICIPATION DE

FRANCIS LACLOCHE, AUTEUR DU LIVRE ARCHITECTURES DE CINÉMA (ÉDITIONS DU MONITEUR – 1981)

STÉPHANIE POURQUIER – JACQUIN, MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION / CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS

FLORIAN SALAZAR MARTIN, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE / MAIRIE DE MARTIGUES

VINCENT THABOUREY, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL LES ÉCRANS DU SUD

ANIMÉE PAR

CHRISTIAN LANDAIS, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL / AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA EN RÉGIONS (ADRC)

La salle de cinéma aujourd’hui et demain – quelle place dans la ville ? – partie 1

En 2020 et 2021, soumises aux péripéties successives de la crise sanitaire, les salles de cinéma ont traversé une expérience totalement inédite dans leur histoire. Bouleversant leur écosystème, elle a suscité inquiétudes et débats. Pour autant, des mutations étaient déjà à l’oeuvre. Au lendemain de ces deux années « historiques », la situation et l’avenir de la salle de cinéma continuent d’interroger. Pour s’efforcer de mieux comprendre collectivement ce qui se joue aujourd’hui, cette table-ronde est l’occasion d’interroger, dans toutes ses dimensions, la place de la salle dans la ville.

Qu’est-ce que l’histoire de son architecture raconte et que permet-elle de comprendre de la réalité d’aujourd’hui ? Du point de vue de l’aménagement urbain, entre centre-ville et périphérie, à quel(s) endroit(s) élus, aménageurs et exploitants attendent-ils la salle de cinéma et pour y jouer quel rôle ? Enfin, et surtout, de quelle manière les pratiques et les attentes du public évoluent-elles et de quelle manière les exploitants envisagent-ils l’avenir de la salle de cinéma et sa place dans la ville ?

Cette première partie de la table-ronde est l’occasion de s’interroger sur la salle de cinéma aujourd’hui, entre histoire de son architecture et réalités contemporaines des pratiques des publics



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T10:30:00+02:00

2022-10-20T12:00:00+02:00

S. Zaubitzer