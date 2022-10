TABLE RONDE-PROJECTION du film en chantier Regard(s) de Sabine Massenet La Manufacture Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

TABLE RONDE-PROJECTION du film en chantier Regard(s) de Sabine Massenet La Manufacture, 19 octobre 2022, Aix-en-Provence. TABLE RONDE-PROJECTION du film en chantier Regard(s) de Sabine Massenet Mercredi 19 octobre, 17h00 La Manufacture Journées nationales de l’architecture La Manufacture 10 rue des allumettes, 13090 Aix en Provence Cuques Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur TABLE RONDE-PROJECTION EN PRÉSENCE DE SABINE MASSENET AVEC LA PARTICIPATION DE CHARLOTTE KENDE, PAYSAGISTE Regard(s) de Sabine Massenet FILM EN CHANTIER « Une église ? », « Un mausolée ? », « Le sommet d’un clocher ? », « Une prison ? »… Des habitants venus se reposer dans le square du Regard de la lanterne, se questionnent sur le mystérieux bâtiment en pierre de taille qui leur fait face. Il a donné son nom à ce jardinet planté au milieu des barres d’immeubles de la Place des Fêtes. Un panneau caché par des feuillages indique qu’il s’agit de la tête d’un ancien aqueduc construit au XIIe siècle qui permettait d’acheminer les eaux captées sur les collines de Belleville vers Paris. La porte du Regard est toujours fermée mais de temps en temps, des bénévoles de l’Association des Sources du Nord pénètrent dans le monument pour entretenir son bassin et ses souterrains qui s’étendent dans les sous-sols de la ville. Au travers du regard d’habitants du quartier, d’une non-voyante, d’un tailleur de pierre, d’une architecte paysagiste, d’un dessinateur et de bénévoles de l’A.S.N.E.P.*, ce film en devenir, explorera en surface et en profondeur, ce territoire du 19e arrondissement. *Association des Sources du Nord, Études et Préservation.

