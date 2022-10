TABLE RONDE-PROJECTION – Hamburg In situ / On line La Manufacture, 19 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Journées nationales de l’architecture

Hamburg In situ / On line

avec Anne Jarrigeon, anthropologue cinéaste et Lucinda Groueff, architecte urbaniste vidéaste

visite projetée

Depuis son bureau à Paris, une photographe s’immerge dans Hambourg via Google Street View et y réalise des prises de vues. Parallèlement et sur un transect commun dont elle leur transmet les points de départ et d’arrivée, une architecte et une anthropologue explorent et filment l’espace urbain. Leurs échanges se déroulent devant la caméra d’une réalisatrice venue à Hambourg, mais demeurant recluse dans l’hôtel qui accueille les membres du collectif.

Conduite de manière symétrique in situ on line, cette expérimentation transmedia fait se confronter plusieurs modes d’exploration visuelles et documentaires et interroge la prétention de Google à produire des immersions urbaines susceptibles de remplacer une pratique concrète des lieux.

réalisation : Lucinda Groueff, Anne Jarrigeon, Vivianne Perelmuter, Hortense Soichet

création sonore : Emmanuel Loubière

développement web : Julien Debyser

www.researchingacity.com



