Cumbia Chicharra – Fièvre tropicale latina
Samedi 8 avril, 20h30
La Manufacture, Aix-en-Provence (13)

12 euros à 16 euros

12 euros à 16 euros

avec La Cumbia Chicharra
La Manufacture, Aix-en-Provence (13)
10, Rue des Allumettes La Manufacture, 13100 Aix-en-Provence, France

Dans la jungle des musiques afro-latines, la Cumbia Chicharra fait entendre son rugissement de plaisir depuis son port d'attache marseillais jusqu'aux collines colorées de Valparaiso. Ce collectif embrase les rythmes tropicaux tout en s'imprégnant de saveurs inédites (afro-beat, funk, chicha psychédélique) le tout dans une parfaite harmonie et une énergie débordante. Après avoir parcouru la planète avec cette cumbia méditerranéenne aux sonorités afro-caribéennes, les 8 musiciens ont fait chavirer toutes les foules sur leur passage et les concerts se transforment vite en cérémonies festives, sensuelles et explosives. Un mélange luxuriant et cuivré qui brasse et métisse toutes les latitudes.

