Cie La Rosa y El Luco La Manufacture, Aix-en-Provence (13)

Cie La Rosa y El Luco La Manufacture, Aix-en-Provence (13), 7 avril 2023, . Cie La Rosa y El Luco Vendredi 7 avril, 20h30 La Manufacture, Aix-en-Provence (13)

12 euros à 16 euros

avec Antonio Cortes, Cristo Cortes, Céline Daussan, Emilio Cortes et Lucas El Luco La Manufacture, Aix-en-Provence (13) 10, Rue des Allumettes La Manufacture, 13100 Aix-en-Provence, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41431”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] La jeune génération, et des artistes qui brillent déjà ! “VENGA YA !” est un spectacle qui présente le flamenco à l’état brut et en toute simplicité, comme dans un tablao de Séville. Nos danseurs Luca el Luco et Céline Daussan, seront accompagnés des plus grands artistes de la scène française, issus de la dynastie des Cortes : Emilio, Cristo et Antonio. Un festival émotif pour le public qui se laissera guider par le lien et la complicité entre les artistes. Une véritable célébration de vie et une vibration commune pour inviter le Duende, tel que le définissait notre cher poète Federico García Lorca. source : événement Cie La Rosa y El Luco publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-08T00:30:00+02:00

Détails Autres Lieu La Manufacture, Aix-en-Provence (13) Adresse 10, Rue des Allumettes La Manufacture, 13100 Aix-en-Provence, France Age maximum 110 lieuville La Manufacture, Aix-en-Provence (13)

La Manufacture, Aix-en-Provence (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//