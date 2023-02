Neskoh Akustik – Pop-rock bosniaque La Manufacture, Aix-en-Provence (13)

Jeudi 6 avril, 20h30

12 euros à 16 euros

avec Neskoh Akustik La Manufacture, Aix-en-Provence (13) 10, Rue des Allumettes La Manufacture, 13100 Aix-en-Provence, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41430”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Neskoh Akustik raconte avec pudeur et émotion le cheminement et les réflexions d’un voyageur parti pour fuir la guerre de Sarajevo et devenu chanteur de rock en Allemagne avant d’enseigner la musique en France. Entouré par des musiciens multi-facettes, les chansons aux ambiances très variées plongent les spectateurs au cœur d’une magnifique narration théâtralisée pleine de couleur et d’émotion. Entre histoires personnelles et imaginaires musicaux, le groupe mêle des éléments traditionnels bosniaques à leurs influences pop-rock et y insuffle leurs diverses expériences en faisant fusionner jazz, chanson française ou encore musique classique. source : événement Neskoh Akustik – Pop-rock bosniaque publié sur AgendaTrad

