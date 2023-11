ET POUR LA PREMIÈRE FOIS La ManuCo Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde ET POUR LA PREMIÈRE FOIS La ManuCo Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux. ET POUR LA PREMIÈRE FOIS Vendredi 24 novembre, 19h00 La ManuCo Entrée libre dans la limite des places disponibles (40 places assises) Après une représentation de « Et pour la première fois » et un bord de scène avec les artistes à la ManuCo, une table ronde sera organisée entre les volontaires-résidents du tiers lieu et le public afin de poursuivre ce dialogue autour des récits de migrations. Pour compléter ce tour d’horizon, vous pourrez découvrir les plats délicieux du restaurant Marie Curry.

Organisé par la compagnie Les Volets Rouges, en partenariat avec La ManuCo, Marie Curry et Action Emploi Réfugiées. La ManuCo 15 rue Causserouge, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

La ManuCo
15 rue Causserouge, 33800 Bordeaux
Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

