Gironde Lancement des Journées Nationales de la Réparation à Bordeaux La Manuco Bordeaux, 19 octobre 2023, Bordeaux. Lancement des Journées Nationales de la Réparation à Bordeaux Jeudi 19 octobre, 19h00 La Manuco La Ville de Bordeaux est partenaire de la 1re édition des Journées Nationales de la Réparation organisées du 20 au 22 octobre en France. Les objectifs ? Sensibiliser, informer et encourager à la réparation de nos objets et à la consommation durable.

Une soirée de lancement le jeudi 19 octobre, dès 19h, à La Manuco – 15 rue de Causserouge : https://lamanuco.fr/ Au programme

– Une table-ronde avec plusieurs intervenant(e)s dont Jean-Baptiste Thony (conseiller municipal délégué à l’économie circulaire), Laëtitia Vasseur (co-fondatrice de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée), Clémence Belloi (co-fondatrice de La Boucle) et Alix de Luze (cheffe de projet LaCollecte.tech pour Emmaüs France).

– Un cocktail dinatoire proposé par le restaurant Marie Curry, installé dans les locaux de La Manuco : https://mariecurry.fr/

