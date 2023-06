Visite Théâtralisée « Tant qu’il y a une lueur… » La Manu Châtellerault, 15 juillet 2023, Châtellerault.

Visite Théâtralisée « Tant qu’il y a une lueur… » 15 – 29 juillet La Manu Gratuit sur réservation en ligne.

Cet été, nous vous invitons à plonger dans les derniers instants de La Manu, à l’époque où toute la ville se calait encore sur les vibrations du marteau pilon et sur l’horloge des ouvriers…

L’un deux, Albin, va à son insu, nous ouvrir les portes de cet univers laborieux où se mêlaient l’excellence etla sueur ! » Approchez des cheminées,Mesdames et Messieurs. Fermez les yeux, tendez l’oreille… » vous murmurera une drôle de voyageuse, comme la guide d’une autre ère. Laissez-vous tenter par ce voyage spatio-temporel et théâtral proposé par la Cie BodobodÓ et le service Patrimoine de l’agglomération de Grand-Châtellerault

▶ Rdv sur le site de La Manufacture, entre les 2 cheminées à Châtellerault.

Cette visite théâtralisée est déambulatoire. Possibilité d’amener son propre siège pliant.

GRATUIT

La Manu La Manu Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ici-l-ete-2022/reserver-une-animation-patrimoine/?id_thematique=visite_lueur »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T17:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:30:00+02:00

2023-07-29T17:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:30:00+02:00

Châtellerault visite

© Cie Bodobodo