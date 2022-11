Réunion en ligne : Présentation des formations au numérique, conventionnées par la région Hauts-de-France à Amiens et Compiègne La Manu – Campus Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Réunion en ligne : Présentation des formations au numérique, conventionnées par la région Hauts-de-France à Amiens et Compiègne La Manu – Campus Amiens, 22 novembre 2022, Amiens. Réunion en ligne : Présentation des formations au numérique, conventionnées par la région Hauts-de-France à Amiens et Compiègne Mardi 22 novembre, 11h00 La Manu – Campus Amiens

En ligne. Inscription obligatoire.

Présentation des formations conventionnées par la Région Hauts-de-France pour les demandeurs d'emploi passionnés par la métiers du numérique !

0986271704 https://lamanu.fr https://www.facebook.com/LaManuFormation/;https://www.instagram.com/lamanuformation/;https://www.linkedin.com/school/la-manu-ecole-superieure-des-metiers-du-numerique/ La Manu, Ecole Supérieure des Métiers du Numérique, propose à Amiens et Compiègne des formations prises en charge pour les demandeurs d’emploi. Ces formations conventionnées par la Région Hauts-de-France permettent aux demandeurs d’emploi de déveloper de solides compétences dans le numérique : Développement web, community management, webdesign… Pour découvrir les formations conventionnées, La Manu vous propose de participer à la prochaine réunion collective, exclusivement en ligne, qui a lieu le mardi 22 novembre à 11h. Inscription : https://lamanu.fr/formations-conventionnees/

