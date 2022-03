La Manso Museum 3537 Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Manso Museum 3537, 10 mars 2022, Paris. La Manso Museum

du jeudi 10 mars au dimanche 13 mars à 3537

La Manso vient à Paris pour lancer son tout premier Musée. 3537org portera son meilleur ornement honorant l’emblématique bague carrée. Mettant en valeur la collaboration entre plusieurs artistes, étudiants et stylistes, La Manso Museum est considéré comme un manifeste. Il ne peut pas y avoir un seul mot pour la décrire. Elle représente sa personnalité à travers des objets, des images, des vidéos, des espaces, des événements et des collaborations. La Manso est connue pour ses bijoux en plastique vintage. Musée et boutique de souvenirs : du 10 au 13 mars Visite gratuite, paella populaire, fête de clôture… découvrez le programme complet ici : [https://files.cargocollective.com/c1124308/TRIPTICO_lamanso_digital_01-1.pdf](https://files.cargocollective.com/c1124308/TRIPTICO_lamanso_digital_01-1.pdf) Entrée gratuite sur rendez-vous pour des événements spécifiques – Rez-de-chaussée et cour Rendez-vous : [https://koalendar.com/e/la-manso-museum](https://koalendar.com/e/la-manso-museum)

Entrée libre avec inscription

La Manso vient à Paris pour lancer son tout premier Musée 3537 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 Paris Quartier Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu 3537 Adresse 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 Ville Paris lieuville 3537 Paris

3537 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Manso Museum 3537 2022-03-10 was last modified: by La Manso Museum 3537 3537 10 mars 2022 3537 Paris Paris

Paris