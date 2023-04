Concert « Sous le vent du Printemps » des Pompons Bleus La Manoque Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne . Concert 110.1 dans le cadre des 4 saisons des Pompons Bleus.

L’année 2023 sera l’année de la célébration des 110 ans de l’Association « Les Pompons Bleus de Tonneins ».

– Spectacle musical intergénérationnel par les élèves de l’Enseignement musical, les élèves des orchestres à l’école les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus. Tout au long de ce spectacle, les élèves et les musiciens vous retraceront « Le Grand Voyage » des « Bouts de Laine Bleue » de 1913 à 2023. TOUS rassemblés. Ceux des nuées bleues de là haut. Ceux des pas redoublés et des marches d’hier. Les virtuoses agiles et pointus d’aujourd’hui. Les « bleus » qui placent déjà un doigté délié, sur la portée éternelle, les belles harmonies de demain. L’année 2023 sera l’année de la célébration des 110 ans de l’Association « Les Pompons Bleus de Tonneins ». +33 6 08 07 64 06 Les Pompons Bleus Crédit : ©Les Pompons Bleus

