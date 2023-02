La Mano Studio – Atelier de céramique La Mano Studio Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

La Mano Studio – Atelier de céramique La Mano Studio, 1 avril 2023, Villeurbanne. La Mano Studio – Atelier de céramique 1 et 2 avril La Mano Studio Portes ouvertes & démonstrations La Mano Studio Sculpture entre Art & Design

Médium : Grès

Techniques : colombin, modelage & plaque Je propose d’ouvrir les portes de mon atelier pour partager mon savoir-faire. Je réaliserai une oeuvre que je commencerai au début des JEMA, le vendredi, et que je terminerai à la fin des JEMA afin d’avoir une pièce qui soit comme un fil conducteur. Disposition ludique sur un établi des différentes étapes du savoir-faire, d’essais, d’argiles différentes. La Mano Studio 64 rue Son Tay 69100 Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

