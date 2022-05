LA MANDOLINE DE LVIV (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-10 11:00:00 – 2022-07-10 12:15:00 15 18 EUR « La Mandoline de Lviv » dont le premier chapitre a été créé sur France Musique en mai 2021, prend aujourd’hui une tournure tristement prémonitoire. Mais elle porte aussi un message d’espoir : « La musique peut nous rendre heureux, mais lorsqu’elle se

tait c’est un mauvais présage : c’est la fin d’un monde !

Heureusement, comme le printemps, elle revient toujours

