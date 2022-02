La Mancillonne Mancey, 4 septembre 2022, Mancey.

La Mancillonne Mairie 17 A Route du Col des Chèvres Mancey

2022-09-04 – 2022-09-04 Mairie 17 A Route du Col des Chèvres

Mancey Saône-et-Loire Mancey Saône-et-Loire

Mancey, commune rurale située à la fois au pied du Col des Chèvres et du Col du Navois, est dotée de paysages vallonnés très variés entre forêts et vignobles et offre ainsi de beaux points de vue. Vous pourrez découvrir un riche patrimoine, maisons construites en pierre, lavoirs, cadoles, calvaires, etc… Un guide itinéraire et patrimoine détaillé est remis au départ. Trois circuits pédestres balisés vous sont proposés en boucle avec des parties communes. Les itinéraires varient chaque année. Vous serez accueillis chaleureusement par les bénévoles sur deux points de ravitaillement (1 pour les 8 km et 2 pour les 17 – 25 km).

Inscriptions à partir de 7h30 à la Mairie.

Tarifs et limites horaires :

– 25 km : 6 € – départ jusque 11 h

– 17 km : 6 € – départ jusque 12 h

– 8 km : 4 € – départ jusque 14 h

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.

Parking à proximité de la Mairie.

