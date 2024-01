LA MANA + LA PERLA Le Tamanoir Gennevilliers, samedi 23 mars 2024.

LA MANA + LA PERLA De la cumbia et du reggaeton Samedi 23 mars, 20h30 Le Tamanoir Préventes > Plein tarif 10€ / Tarif réduit 8€*

Sur place > Plein tarif 12€ / Tarif réduit 10€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:30:00+01:00

La Mana compose et interprète sous le signe du feu, prête à brûler le patriarcat et autres démons avec ses mots. Artiste mexicaine, elle revisite les mythes aztèques et ses propres rêves en revendiquant la puissance des femmes et de la nature. Aimant surprendre et fusionner des influences sonores éclectiques et opposées, elle allie chant de lamentation, rap et reggaeton pour invoquer sa propre magie, son alchimie. https://www.youtube.com/watch?v=90_aD0tRDM4

Originaires de Bogotá, les trois musiciennes, chanteuses et percussionnistes de La Perla se réapproprient les sons de la côte caribéenne pour inventer une musique traditionnelle alternative. Voyageant dans les régions rurales de Colombie, elles ont exploré, appris les langages musicaux de merengue, bullerengue, cumbia ou champeta créole et ajouté l’énergie urbaine de l’afrobeat et du beat box. Avec ces trois brujas (“sorcières”, d’après le titre qui les a rendus célèbres bien au-delà de leurs frontières), la convergence des luttes unifiées par des harmonies vocales renversantes, une puissance de feu rythmique hors du commun et une énergie digne d’un groupe punk, est tout sauf un mirage. Voix profondes, gaitas enjouées, tambours joués façon rock, charisme réjouissant créent irrésistiblement une ambiance festive et chaleureuse. https://www.youtube.com/watch?v=enMWBHhc68Q

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=90_aD0tRDM4 »}, {« data »: {« author »: « Radio Gladys Palmera », « cache_age »: 86400, « description »: « Acu00fastico de La Perla en los estudios de RGP (Radio Gladys Palmera) en Barcelona con el tema « Bruja ».nu00a9 2018nnVisita nuestra radio online: http://www.gladyspalmera.comnnSuscru00edbete a nuestro canal de youtube: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=radiogladyspalmerannSu00edguenos en nuestras Redes sociales:nInstagram: https://www.instagram.com/radiogladyspalmera/nFacebook: https://www.facebook.com/RadioGladysPalmeranTwitter: https://twitter.com/GladysPalmerannCOPYRIGHTS:nEste vu00eddeo es una producciu00f3n exclusiva de Radio Gladys Palmera, autorizada por el artista y sus representantes legales.nThis video is an exclusive production of Radio Gladys Palmera, authorized by the artist and his legal managers. », « type »: « video », « title »: « La Perla Bruja », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/enMWBHhc68Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=enMWBHhc68Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrJ3IgkEhujbAn_oZKro-vg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

cumbia reggaeton