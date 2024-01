BIEN REPRENONS LA MAMISELE Saubrigues, samedi 23 mars 2024.

« BIEN, REPRENONS »Divagation autobiographique pour un interprète musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’atlantique.« Bien, reprenons » se situe quelque part entre théâtre, musique live et création radiophonique.Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifierses limites et apprivoiser ses doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de « est-ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.C’est une suite autobiographique mêlée de fiction où le réel se révèle dans sa dimension poétique, humoristique, absurde et sensible.Jeu, écriture, composition : Roman Gigoi-GarySonorisation: Arnaud ClémentRegards extérieurs et accompagnement artistique :Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus, Léonardo MontecchiaCréation Lumière : Marco SimonRégie Lumière : Edith Richard Coproductions accueils en résidences : Les Elvis Platinés – Festival Transes Cévenoles (30), Le Citron Jaune – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre Joliette – scène conventionnée (13), Le Rudeboy Crew – Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), Festival Marelle s’emballe (18), Karwan – Réseau RIR (13) Avec le soutien de vous : la DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région Sud.à partir de 10 ans.65 minteaser vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg&list=TLGGYtsxG_dlv3swNTAxMjAyMg&t=1s

Tarif : 2.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40