SARAH MCCOY SELENITE LA MAMISELE Saubrigues, 20 janvier 2024, Saubrigues.

Sarah McCoyS’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy est de retour avec son nouvel et second album ‘HIGH PRIESTESS’. Enregistré avec le chevronné producteur Renaud Letang (Feist,Keren Ann, Charlotte Gainsbourg…) et sous l’aile bienveillante de Chilly Gonzales (reconnu pour la touche intimiste de ses albums Solo Piano et ses collaborations avec Jarvis Cocker, Feist, Drake ou Daft Punk), ces nouvelles œuvres marquent un tournant pour l’autrice-compositrice-interprète accomplie, dont la voix puissante laisse percer de douloureuses fêlures. Des montagnes russes d’émotions brutes, du rire aux larmes, un show lumière trippant : Sarah McCoy sur scène est une véritable claque et ceux qui ont eu le plaisir de l’y voir savent que c’est un spectacle sans comparaison. ‘En fermant les yeux on pourrait entendre Nina Simone, Billie Holiday et Amy Winehouse’ FIP ‘Elle interprétait ses chansons avec une telle conviction, ça sentait le vrai, pas de fioriture, pas d’emballage cadeaux, elle déversait une mélancolie tapageuse. Susurre, rugit… on ne savait pas, dans la seconde d’après, quel chemin elle allait prendre.’ Djubaka, Par Jupiter, France-Inter ‘On ne peut nier qu’elle est spéciale, « barrée », foutraque, imprévisible, parce qu’elle-même ne cesse d’assumer son côté complètement dingue. Mais, allant de pair avec sa franchise sans fard, sa pétulance et son humour revigorant, quelle générosité´ !’ Ouest FrancePremière partie : SéléniteSi la formule minimale adoptée par Mathieu Tamisier dans son projet Sélénite est courante, la musique qu’elle lui permet de produire se différencie aisément du tout venant folk rock. Sur scène, Sélénite reste un projet solitaire. Mathieu s’y accompagne à la guitare et de quelques éléments de percussions. Habitué des grandes scènes comme des arrières salles de bar, il renoue avec une certaine honnêteté et séduit le public par ses chansons sans artifices qui parviennent pourtant à nous emmener très loin.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40