Guillaume Poncelet + Lolita Delmonteil la Mamisèle – Place de la Mairie Saubrigues, 15 décembre 2023, Saubrigues.

Saubrigues,Landes

Rencontré lors de son passage à Saubrigues alors qu’il accompagnait Gaël Faye, nous avons été séduit par le pianiste Guillaume Poncelet. Un concert au cœur de la salle, avec le public autour pour un moment magique en sa compagnie..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 23:00:00. EUR.

la Mamisèle – Place de la Mairie

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



We met pianist Guillaume Poncelet when he accompanied Gaël Faye in Saubrigues. A concert in the heart of the hall, with the audience around for a magical moment in his company.

Conocimos a Guillaume Poncelet cuando vino a Saubrigues para acompañar a Gaël Faye, y nos conquistó su talento como pianista. Un concierto en el corazón de la sala de conciertos, con el público alrededor para un momento mágico en su compañía.

Der Pianist Guillaume Poncelet, den wir bei seinem Besuch in Saubrigues kennengelernt hatten, als er Gael Faye begleitete, hat uns begeistert. Ein Konzert im Herzen des Saals, mit dem Publikum um ihn herum, für einen magischen Moment in seiner Gesellschaft.

Mise à jour le 2023-07-04 par OTI LAS