Tremplin Plein Chant 2023 la Mamisèle – Place de la Mairie Saubrigues, 7 octobre 2023, Saubrigues.

Saubrigues,Landes

Tremplin Plein Chant 2023 – 8ème édition

Les éditions précédentes nous ont permis de découvrir Kolinga, The Twin Stoners, Mary Lastérisk, Lida Lies, Brume et The Ghost Towns. Qui sera le gagnant de la 8ème édition?.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

la Mamisèle – Place de la Mairie

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tremplin Plein Chant 2023 – 8th edition

Previous editions have featured Kolinga, The Twin Stoners, Mary Lastérisk, Lida Lies, Brume and The Ghost Towns. Who will be the winner of the 8th edition?

Tremplin Plein Chant 2023 – 8ª edición

En ediciones anteriores han participado Kolinga, The Twin Stoners, Mary Lastérisk, Lida Lies, Brume y The Ghost Towns. ¿Quién será el ganador de la 8ª edición?

Sprungbrett Plein Chant 2023 – 8

In den vergangenen Jahren haben wir Kolinga, The Twin Stoners, Mary Lastérisk, Lida Lies, Brume und The Ghost Towns kennengelernt. Wer wird der Gewinner der 8

Mise à jour le 2023-07-04 par OTI LAS