Ouverture de la saison – Ah! Kwantou + Sparrow & Wolf la Mamisèle – Place de la Mairie Saubrigues, 2 septembre 2023, Saubrigues.

Saubrigues,Landes

Ouverture de la saison culturelle avec AH! KWANTOU

Musiques du Monde – Afro-Caribéen

« Le septet nous noie de bonnes ondes et on en redemande ! »

Concert gratuit pour les moins de 18 ans!.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 20:30:00. EUR.

la Mamisèle – Place de la Mairie

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cultural season opens with AH! KWANTOU

World Music – Afro-Caribbean

« The septet drowns us in good vibes, and we want more! »

Free concert for under-18s!

¡Inauguración de la temporada cultural con AH! KWANTOU

Música del mundo – Afrocaribeña

« El septeto nos ahoga en buenas vibraciones y ¡queremos más!

¡Concierto gratuito para menores de 18 años!

Eröffnung der Kultursaison mit AH! KWANTOU

Weltmusik – Afro-Karibisch

« Das Septett ertränkt uns mit guten Schwingungen und wir wollen mehr davon! »

Kostenloses Konzert für alle unter 18 Jahren!

Mise à jour le 2023-07-04 par OTI LAS